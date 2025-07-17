وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي قال الأربعاء، إن الجيش وجه ضربات لأهداف عسكرية للنظام السوري في دمشق.

وأضاف أدرعي: "هاجم الجيش مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق".

وتابع: "يدير قادة النظام السوري من مقر الأركان العامة في دمشق القتال ويقومون بإرسال قوات النظام إلى منطقة السويداء".

وأشار أيضا إلى "مهاجمة هدف جوي في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق".

كما أعلنت إسرائيل قصفها لآليات عسكرية سورية وطرق مؤدية إلى السويداء، زاعمة حماية السكان الدروز من تهديدات أمنية مصدرها دمشق.

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".