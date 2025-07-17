وقال فليتشر في نيويورك: "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بضمان حصول الناس على الغذاء والإمدادات الطبية، ولكن هذا لا يحدث.. وبدلا من ذلك، يتعرض المدنيون للموت والإصابات والتهجير القسري والتجريد من الكرامة".

وتحدث فليتشر عن الأوضاع المأساوية، قائلا: "تعجز الكلمات عن وصف الأوضاع في غزة".

واستطرد: "الغذاء ينفد.. أولئك الذين يسعون للحصول عليه يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار. الناس يموتون وهم يحاولون إطعام عائلاتهم".

كما تطرق فليتشر إلى التصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية حول حرمان الفلسطينيين من الطعام بشكل متعمد.

وقال: "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب سيكون بالطبع جريمة حرب".

وأضاف: "ليس علينا أن نختار، وفي الحقيقة يجب ألا نختار، بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وتابع: "ويجب أن نرفض معاداة السامية. يجب علينا أن نحاربها بكل ذرة من ذرات حمضنا النووي، ولكن يجب علينا أيضا أن نلزم إسرائيل بنفس المبادئ والقوانين التي تلتزم بها جميع الدول الأخرى".