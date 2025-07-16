وأوضح الشيخ جربوع، في كلمة له، أنه "تم الاتفاق على وقف جميع العمليات العسكرية في السويداء، وعلى عودة الجيش إلى ثكناته".

وشدد جربوع على أن الاتفاق يقضي بــ"ضمان الاندماج الكامل لمحافظة السويداء بالدولة السورية".

وأضاف أنه "جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة من الدولة والمشايخ في السويداء".

وأشار إلى "التوافق على آلية لتنظيم وجود السلاح الثقيل في السويداء، وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة".

كما أكد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية على تفعيل مؤسسات الدولة في السويداء.

وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق من الانتهاكات.

وختم جربوع بالتأكيد على الاتفاق مع الحكومة السورية على تأمين طريق دمشق - السويداء.

هذا وأعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، قائلا إن "القتال سيتواصل لحين تحرير كامل السويداء".

وردّ الشيخ يوسف جربوع، خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، على موقف الهجري، قائلا: "نحترم موقفه برفضه الاتفاق.. لكن ليس من حق الشيخ الهجري أن يصادر رأينا".

وأضاف: "نركز على عودة سلطة الدولة إلى السويداء.. وليس بمقدور أي شخص أن يحتكر وحده السلطة الروحية في السويداء".

وتابع: "ليست لدينا خيارات سوى حقن دماء أبناء السويداء".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".

بعد ذلك هزت غارات جوية قوية دمشق اليوم الأربعاء واستهدفت مجمع وزارة الدفاع بينما توعدت إسرائيل بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.