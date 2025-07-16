وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن أردوغان كان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصول موكبه.

وأضافت أنه جرت لرئيس دولة الإمارات "مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة حيث توجه والرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.. واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته".

وتبادل الشيخ محمد بن زايد التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد "سيبحث خلال الزيارة مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين".

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث أيضا مع الرئيس أردوغان "مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وخليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسلطان المنصوري مبعوث وزير الخارجية إلى تركيا وسعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا والدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز وعددا من كبار المسؤولين.