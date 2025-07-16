في الوقت نفسه، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ما يجري على الجانب السوري يمكن اعتباره بمثابة "إعلان حرب مصغر"، مضيفة: "نستعد لأيام قتالية في سوريا".

وكشف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، بشأن التطورات في سوريا.

وأبرز أن رئيس الأركان أمر بتحويل عدد كبير من المقاتلات نحو الجبهة السورية.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إسرائيلية قولها إنه "تم قصف 160 هدفا في سوريا والضربات مستمرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز".

وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، انفجارا ضخما جدا إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية. وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن هناك قتلى وجرحى إثر ضربة إسرائيلية على وزارة الدفاع في سوريا.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

وأكدت رويترز أن إسرائيل شنت غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية.

بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.