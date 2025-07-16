وأظهر مقطع مصور المذيعة وهي تتفاجأ بالقصف القوي قبل أن تغادر استوديو القناة مسرعة فيما بدا المكان في حالة اهتزاز على وقع الضربات.

وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، انفجارا ضخما جدا إثر قصف إسرائيلي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن هناك قتلى وجرحى إثر ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع وقوات الأمن في سوريا.

بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.