وقال موقع "السويداء 24" المحلي للأنباء إن المدينة والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف الهاون صباح اليوم.

من جهتها، حملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

وقالت الوزارة إن القوات الحكومية "ترد على مجموعات خارجة عن القانون أطلقت النار عليها في السويداء".

ودعت الدفاع السورية سكان السويداء إلى الالتزام بمنازلهم و"التبليغ عمّن تبقى من المجموعات الخارجة عن القانون".

ارتفاع حصيلة القتلى

وفي وقت لاحق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حصيلة أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا ارتفعت إلى 248 قتيلا.

وأحصى المرصد منذ اندلاع الاشتباكات الأحد، مقتل 64 مسلحا درزيا إضافة الى 28 مدنيا، 21 منهم قتلوا "بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، مقابل 138 قتيلا من عناصر وزارتي الدفاع والأمن العام و18 مسلحا من البدو.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد ليل الثلاثاء أحصت مقتل 203 أشخاص من الطرفين.

في تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إن على الحكومة السورية أن تكف عن التدخل في شؤون الدروز في السويداء وأن تسحب قواتها من المنطقة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الجيش سيواصل استهداف القوات السورية حتى انسحابها من السويداء وقد يقوم قريبًا برفع مستوى الرد.