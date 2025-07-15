كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس مسعود بزشكيان خلال الاتصال عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يسهم في ترسيخ أسس السلام والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.