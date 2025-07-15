بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس مسعود بزشكيان خلال الاتصال عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يسهم في ترسيخ أسس السلام والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.