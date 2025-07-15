وذكرت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، للصحفيين "تؤكد فرقنا الصحية ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر".

والأحد أفادت الأونروا"، بأن قطاع غزة يحتاج 500 إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم.

واوضحت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر".

وأضافت أن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا".

وأكدت أن "الشعب في غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك".