وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي "اشترط عدم المساس بالطرق الواسعة التي شقها على انقاض المنازل في المخيمين، أو البناء على أي مساحات تم تجريفها من قبل الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي استمرت لنحو 7 أشهر".

وجاء الاتفاق تزامنا مع زيارة ميدانية قام بها وزير الداخلية الفلسطيني مع مسؤولين أميركيين للمنطقة.

كما تم الاتفاق على إعادة انتشار السلطة الفلسطينية في مخيمات طولكرم، التي تحتلها إسرائيل الآن.

وقال المصدر إنه "في حال التزمت السلطة الفلسطينية بشروط إسرائيل واستمر الهدوء في المخيمين بسيطرة السلطة الفلسطينية عليهما، فإنها ستفكر في الانسحاب أيضا من مخيم جنين وتسليمه للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة".