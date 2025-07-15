وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الأنباء.

وكانت إسرائيل أكدت الإثنين، أنها دمرت دبابات سورية في منطقة التوترات بالسويداء، بينما حذرت من استهداف الدروز في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الجيش "يواصل ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء، ومستمر في عملياته بهدف بسط الاستقرار والأمن".

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ أيام، بلغت ذروتها الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية درزية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 100 شخص، مما دفع الجيش السوري وقوات الأمن إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وتعرض الجيش السوري صباح الإثنين لهجوم نفذته "مجموعة خارجة عن القانون" على أطراف السويداء، مما أدى إلى مقتل 18 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.