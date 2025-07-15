وأضاف الهجري في بيان مصور: "رغم قبولنا بهذا البيان المذل، استمر القصف العشوائي للمدنيين العزل" في السويداء.

وتابع: "نتعرض لحرب إبادة شاملة"، على حد تعبيره.

وفي بيان سابق صدر صباح الثلاثاء، رحبت الرئاسة الروحية الدرزية بدخول القوات الحكومية إلى السويداء، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية".

وتقدمت القوات الحكومية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مساء الإثنين، بعد معارك أوقعت نحو 100 قتيل، بينما أكدت إسرائيل أنها تدخلت بقصفها دبابات سورية، محذرة من استهداف الدروز.

والثلاثاء وقعت اشتباكات عنيفة في السويداء بعد دخول قوات الجيش السوري المدينة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أن قوات الجيش بدأت دخول مدينة السويداء، عقب اشتباكات دامية في محيطها خلال اليومين الماضيين.

وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش السوري مدينة السويداء، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.