وقالت المصادر إن الجانب الأميركي قدم سلسلة ملاحظات بشأن الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك.

وكان باراك حذر من أن "لبنان قد يواجه تهديدا وجوديا، ما لم يتحرك لمعالجة مخزونات أسلحة حزب الله".

وفي شهر يونيو الماضي، قدم باراك لحكومة بيروت اقتراحا لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مع تقديم المساعدات لإعادة الإعمار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إلى "أفكار ومقترحات يجري تبادلها بين الجانبين الأميركي واللبناني".

والإثنين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ".

وأضاف عون خلال لقاء مع متخصصين في السياحة والإسكان: "هذا الأمر، إلى جانب قرار السلم والحرب بيد الدولة، هما من المكونات الأساسية لأي دولة ومن المبادئ الأساسية".

وأكد أن "وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنية كرسها الدستور ويحميها الجيش اللبناني وإرادة اللبنانيين".