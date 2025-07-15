وأوضح كنعان أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الجهة الغربية من القرية وأضرموا النار في مشطب سيارات يعود للمواطن محمد صابر، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الموقع عقب الهجوم.

وتتعرض قرية برقا بشكل متكرر لاقتحامات ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، وتشهد هذه الاقتحامات إطلاق نار واعتداءات على ممتلكات المواطنين.

وبحسب تقارير فلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2150 اعتداء، أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين، وتنوعت هذه الاعتداءات بين اقتحام القرى وإحراق المنازل والممتلكات وإقامة بؤر استيطانية والسيطرة على الأراضي.

يشار إلى أن المشطب المحترق يضم سيارات أُلغيت تسجيلاتها الرسمية ولم تعد مرخصة أو قانونية، وغالبا ما تكون غير مؤمَّنة ويتم تداولها بأسعار منخفضة.