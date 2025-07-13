ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 57,882 مواطنا، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة إلى 58,023 قتيلا، على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

كذلك يتزايد عدد القتلى الذين يسقطون في محيط مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد مراسلنا أن من بين القتلى، الذين سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 33 من منتظري المساعدات، كما قتل 9 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن عدد من يقتلون أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية شهدت بلغ نحو 800 شخص في 6 أسابيع.