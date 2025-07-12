وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 6 مواطنين لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي على خيم النازحين غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأشار مصدر في مستشفى الشفاء إلى "مقتل أربعة مواطنين، في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين غربي مدينة غزة" لافتا إلى "مقتل يوسف الزق أصغر أسير سابق في العالم بقصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته وسط غزة".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت أن "أمًّا وأطفالها الثلاثة قتلوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن "أربع نساء قتلن، وأُصيب 10 مواطنين آخرين، في قصف استهدف منزلا قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرق المدينة.

وأشارت إلى "مقتل مواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة" ، كاشفة عن "مقتل طفلة وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا غرب النصيرات".

وأفادت مصادر محلية بأن "طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى مقتل مواطن وزوجته وأطفاله".

ووفق الوكالة، "انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شخصين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونُقلا إلى مجمع ناصر الطبي".