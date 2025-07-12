وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن "أما وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن "4 نساء استشهدن، وأُصيب 10 مواطنين آخرين، في قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة يافا في حي التفاح" شرقي المدينة.

وأشارت إلى "استشهاد مواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة"، كاشفة عن "استشهاد طفلة وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا غرب النصيرات".

وأفادت مصادر محلية بأن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله".

ووفق الوكالة "انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونُقلا إلى مجمع ناصر الطبي".