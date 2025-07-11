وحسب وكالة "تسنيم" للأنباء فقد وصف لاريجاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"مسرح للتهريج والسخرية"، مؤكدا أن النظرية الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتمد على مبدأ "إما الاستسلام أو خوض الحرب".

وقال مستشار خامنئي: "لقد احدثوا ضجيجا بأن حماس وحزب الله تم تدميرهما، لكن حماس لا تزال حية وتقوم بتنفيذ العمليات ضد العدو".

وشدد لاريجاني على أن نتنياهو وترامب "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية".

وفي وقت سابق، أشار ترامب إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو الأمر الذي نفته طهران.

وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث".

وكان قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبا.