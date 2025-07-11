وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل بررت طلبها بـ"تزايد إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاهها، وتصاعد هجمات الجماعة العنيفة على السفن في البحر الأحمر".

ونفذ الحوثيون منذ مطلع الأسبوع هجمات أسفرت عن إغراق سفينتين في البحر الأحمر وخطف عدد من البحارة، إضافة إلى مقتل 60 أشخاص خلال الهجوم على سفينة "إيترنتي سي" مساء الإثنين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنه رصد واعترض أكثر من صاروخ أطلق من اليمن.

والخميس أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ ما وصفته بـ"عملية عسكرية نوعية" استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بصاروخ بالستي من طراز "ذو الفقار".

وأكد المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع استمرار الحوثيين في "توسيع نطاق عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل، دعما للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الجماعة تطور قدراتها الصاروخية و"توسع نطاق الحصار البحري المفروض على السفن المرتبطة بإسرائيل".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في مايو الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي بوساطة عمانية، من دون التنسيق مع إسرائيل.