ووفقا لوكالة رويترز التي اطلعت على التقرير الخميس، من المرجح أن يتم نشر الوثيقة بشكل رسمي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت هيئة تحرير الشام قد تشكّلت كامتداد لفروع تنظيم القاعدة في سوريا تحت مسمى "جبهة النصرة" قبل أن تعلن فك ارتباطها بالتنظيم عام 2016، في محاولة لتقديم نفسها ككيان سياسي وعسكري محلي بعيداً عن التصنيفات الدولية للإرهاب.

وتقود الهيئة منذ ذلك الحين التحركات العسكرية والسياسية في بعض مناطق شمال غرب سوريا، حيث تمكنت في هجوم خاطف في ديسمبر الماضي من الإطاحة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وتخضع سوريا منذ سنوات لسلسلة من العقوبات الأممية والأميركية بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011 ودعم النظام السوري السابق لجماعات وميليشيات صنفتها عدة دول كـ"إرهابية".

ويُنظر إلى هذا التقرير الأممي كخطوة قد تُستخدم لتبرير تخفيف القيود المفروضة على دمشق، لا سيما في ظل التغيرات التي طرأت على موازين القوى على الأرض ومحاولة بعض الأطراف الدولية الدفع نحو تسوية سياسية جديدة.