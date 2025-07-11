وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بتصاعد الأدخنة من السنترال مرة أخرى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وبدأت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للأدوار العليا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه جرى إخماد الحريق الذي كان محدودا.

وكان عطل مفاجئ طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت المصرية نتيجة حادث حريق سنترال رمسيس بقلب القاهرة يوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية سقوط أربع وفيات و27 مصابا إثر حادث الحريق.