وأضاف دوجاريك: "الكمية التي تم إدخالها يوم أمس لا تكفي لتغطية يوم واحد حتى من احتياجات الطاقة"

وتابع: "لا يزال الوقود ينفد، وستتوقف الخدمات إذا لم تدخل على الفور كميات أكبر بكثير".

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت إسرائيل حصارا شاملا على غزة لما يقرب من ثلاثة أشهر، قبل أن ترفعه جزئيا وتطبق خطة مدعومة من الولايات المتحدة تتجاوز إلى حد كبير منظومة الأمم المتحدة.

وتتهم إسرائيل حماس بتحويل مسار المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، الذي زار غزة في الآونة الأخيرة "يمكن أن يكون لديك أفضل طاقم طبي في العالم، لكن إذا حرموا من الأدوية ومسكنات الألم، والآن من أبسط وسائل الإنارة في المستشفى... يصبح الأمر مستحيلا".

واندلعت أحدث موجة من العنف في قطاع غزة والمستمرة منذ عقود في أكتوبر 2023 عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.