وأضاف روبيو في حديث للصحفيين، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.

وأردف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء الأربعاء، بشأن حرب غزة.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر، الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة دخلت يومها الخامس، الخميس، حسبما أفاد مسؤول مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".

والأحد انطلقت في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق، يستند إلى مسودة مدعومة من الولايات المتحدة تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المفاوضات، إن الوسطاء "يتنقلون بين الطرفين لتبادل الأفكار بهدف سد الفجوات المتبقية والحفاظ على الزخم للتوصل إلى الاتفاق".

وتزامن بدء هذه المحادثات في قطر مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول أن اجتماعا عقد في واشنطن الثلاثاء بمشاركة ممثلين إسرائيليين وأميركيين وقطريين، مشيرا إلى أن المناقشات في العاصمة الأميركية "هدفت إلى تعزيز المفاوضات ودعم المحادثات الجارية في الدوحة".