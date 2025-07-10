وأفادت الشرطة في بيان، أن الهدف الرئيسي للقوة الجديدة "توفير رد فوري على الهجمات الإرهابية حتى وصول قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتم تدشين الوحدة في حفل أقيم مساء الأربعاء في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، حيث ألقى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المشرف على الشرطة الإسرائيلية، كلمة أمام "الشرطيين الجدد".

وأشار بن غفير إلى أنه "تم حتى الآن تجنيد 105 متطوعين في وحدة الضفة الغربية، التي تضم فرقا من 4 مستوطنات".

ويقول الوزير اليميني المتطرف المقيم في مستوطنة كريات أربع: "تمثل هذه الفرق تحولا عن العقلية الدفاعية نحو عقلية قتالية وهجومية".

وحضر بن غفير الفعالية إلى جانب قيادات الشرطة، بمن فيهم نائب مفوض الشرطة أفشالوم بيليد، وقائد منطقة الضفة الغربية موشيه بينشي.

وأفادت جهات إنفاذ القانون أن "المتطوعين حصلوا على شهادات سلطات شرطية خاصة، بعد تدريبهم في الأسابيع الأخيرة على مكافحة الإرهاب، وزُودوا بمعدات قتالية متطورة، بما في ذلك الأسلحة والملابس التكتيكية والمعدات الواقية".

وبالتوازي مع حرب غزة والعمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يشن المستوطنون هجمات بشكل شبه يومي على قرى الفلسطينيين، وغالبا ما يحدث ذلك بحماية قوات الأمن الإسرائيلية.