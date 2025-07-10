أفادت أنباء أولية عن وقوع إطلاق نار في منطقة "غوش عتصيون" الواقعة جنوب الضفة الغربية. وأسفرت العملية الأمنية عن قتل 3 مسلحين فلسطينيين.
وفي ذات السياق، أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخص بحالة حرجة في الحادث الذي وقع عند مفترق "غوش عتصيون".
وقالت الشرطة الإسرائيلية على منصة "اكس": "أصيب عدد من الأشخاص بجراح متفاوتة، في عملية إطلاق نار إرهابية، وقعت قبل وقت عند مفترق غوش عتصيون".
وتابعت: "قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة، الجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، معالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين".