وفي ذات السياق، أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخص بحالة حرجة في الحادث الذي وقع عند مفترق "غوش عتصيون".

وقالت الشرطة الإسرائيلية على منصة "اكس": "أصيب عدد من الأشخاص بجراح متفاوتة، في عملية إطلاق نار إرهابية، وقعت قبل وقت عند مفترق غوش عتصيون".

وتابعت: "قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة، الجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، معالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين".