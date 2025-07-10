وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن "كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا"، بينما "من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري سنتركه".

واستطرد: "حزب الله، كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف على كل الأراضي اللبنانية. ننشط في كل أراضي لبنان".

وتابع أن "قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا".

وذكر المصدر أن "محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة".

وفي السياق ذاته، علق المصدر على توغلات إسرائيل البرية التي أعلنت عنها الأربعاء، قائلا: "نحن لا نقوم باجتياح بري في لبنان، ما يحدث بين الحين والآخر عمليات محدودة".

وقال: "نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويا".

وتابع: "نرى نشاطا ممتازا للجيش اللبناني فيما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله".

وأكد المصدر: "نحن نسمح للمواطنين العاديين بالعودة إلى قرى جنوب لبنان، لكن لا نسمح بعودة أعضاء حزب الله".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلة إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله أو منظمات أخرى مرتبطة به.

وتأتي الهجمات رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، علما أن القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة في 5 نقاط جنوبي لبنان.