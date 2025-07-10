ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وافقت على إشراك قطر ودول أخرى في تمويل إعادة الإعمار، لكنها اشترطت عدم منح الدوحة السيطرة الكاملة على الأموال، مع ضرورة مشاركة دول أخرى في آلية التمويل "لضمان الرقابة والشفافية".

ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه المفاوضات متعثرة، خصوصا حول السيطرة على ممر موراغ الحيوي جنوب القطاع، وبشأن سلاح حماس.

وتعتبر حماس هذه الخطوة بمثابة مؤشر جوهري لسكان غزة على جدية إنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، إذ تطالب الحركة بضمانات دولية تؤكد انتهاء العمليات العسكرية بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر أن موضوع التمويل أثير في واشنطن هذا الأسبوع، خلال لقاءات بين مسؤولين أميركيين ووفد قطري، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لحشد دعم أميركي لاتفاق يشمل صفقة تبادل أسرى.

العقبة الرئيسية

ورغم التقارب في بعض الملفات، لا تزال الخلافات قائمة حول "ممر موراغ"، الشريط الحدودي بين خان يونس ورفح، الذي تريد إسرائيل السيطرة عليه وتعتبره موقعا استراتيجيا لمنع عودة سيطرة حماس على جنوب القطاع.

وعرضت إسرائيل مقترحا بتواجد جزئي في المنطقة، لكن حماس لم تعلن موافقتها حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، رفض الكشف عن هويته، أن التوصل إلى وقف إطلاق نار بات ممكنا خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وأضاف أن الطرفين ناقشا اتفاقا مبدئيا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تستخدم كفترة انتقالية نحو هدنة دائمة تشمل نزع سلاح حماس، محذرا من أن استمرار الرفض سيقود إلى "توسيع العمليات العسكرية".

وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل تخطط لإنشاء "مدينة إنسانية" في منطقة ممر موراغ، تكون بمثابة مجمع مدني كبير يفصل بين السكان وحركة حماس، كما تصر على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على الممر بعد الاتفاق، بهدف فحص العائدين إلى رفح عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، خاصة مع تدمير البنية التحتية في المدينة بشكل شبه كامل.

ترامب: وقف الحرب ممكن

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، قائلا في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى صفقة مع حماس خلال أسبوع أو أسبوعين، رغم أنه لا شيء مؤكد في الحروب، سواء في غزة أو غيرها".

وأضاف: "نحن نقترب كثيرا من اتفاق. لا يهمني إن كانت الأمور سرية أو علنية. المهم أن نحقق وقفا لإطلاق النار ونصل إلى السلام ونستعيد الرهائن، وأعتقد أننا على وشك تحقيق ذلك".