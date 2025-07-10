وقال المسؤول، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، إن معلومات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن يورانيوم إيران المخصب لا يزال موجودا في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وهي المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اليورانيوم "لم يتم نقله"، وهو ما أشارت له تقارير صحفية سابقة.

وقال إن "الإيرانيين قد يكونون قادرين على الوصول إلى أصفهان"، إلا أنه أوضح أنه "سيكون من الصعب نقل أي مواد من هناك".

وجاءت زيارة نتنياهو بعد أكثر من أسبوعين من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا بقصف مواقع نووية إيرانية، دعما للغارات الجوية التي كانت تشنها إسرائيل.

ولاحقا ساعد ترامب في ترتيب وقف لإطلاق النار أنهى الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوما.

ويسعى الرئيس الأميركي ومساعدوه للاستفادة من حالة ضعف إيران التي تدعم حركة حماس، لدفع الجانبين إلى تحقيق تقدم لإنهاء حرب غزة.

واستغل نتنياهو زيارته للولايات المتحدة ليشكر ترامب علانية على انضمامه إلى إسرائيل في ضرب إيران.

وقال ترامب مرارا إن القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية إيرانية قد "محاها"، رغم أن بعض التقارير شككت في حجم الأضرار وأشارت إلى إمكانية أن تكون طهران قد أخفت جزءا من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربات.

ونفت إيران مرارا سعيها لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة أنها تستخدمه لأغراض سلمية بحتة.