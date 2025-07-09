وقال ساعر خلال زيارته إلى براتيسلافا: "إذا توصلنا لوقف مؤقت لإطلاق النار فسوف نتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وهو أمر يمكن تحقيقه".

وينطوي مقترح وقف إطلاق النار في غزة على توقف الحرب 60 يوما، وإطلاق سراح الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الحرب بالكامل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ركز على جهود تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدا عزمه على "القضاء" على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 الثاني.

وقال للصحفيين في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حملة إسرائيل في القطاع الفلسطيني انتهت، لكن المفاوضين "يعملون بالتأكيد" على التوصل لوقف إطلاق النار.

والتقى ترامب نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الثانية في يومين لمناقشة الوضع في غزة.

وأشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهرا منذ اندلاع الحرب.