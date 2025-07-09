ويخدم الجنود المعتقلون في منظومة الدفاع الجوي "حيتس" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأعلن الجيش عن فتح تحقيق من جانب الشرطة العسكرية في "أفعال خطيرة من جنود قدامى ضد صغار"، في الكتيبة 136 للدفاع الجوي.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وقعت الحوادث على مدار عدة أسابيع ضد نحو 10 جنود جدد في الوحدة.

وتضمنت المزاعم ارتكاب انتهاكات جنسية وعنف وتهديدات.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "التحقيق في مراحله الأولى، ولا يمكن التعليق على الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة".

وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي يعمل على التحقيق بشكل شامل في الشكوك وتقديم المتورطين إلى العدالة".

وتابع الجيش أنه "ينظر إلى أي عمل من أعمال العنف على محمل الجد، ويتبع نهج عدم التسامح مطلقا".