وأوضحت الوكالة في تحديث لبيانها حول الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإثنين والثلاثاء: "بدأت عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل. أنقذ 6 من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن الباقين".

وقالت السلطات في الفلبين في وقت سابق إن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا باستثناء واحد فلبينيون.

وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الثلاثاء في رد على "فرانس برس"، بـ"مقتل 3 من أفراد الطاقم هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب"، مشيرة إلى "إصابتين على الأقل بينهما كهربائي روسي فقد ساقه".

ولم يتم تأكيد حصيلة الضحايا النهائية، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية.

ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم.