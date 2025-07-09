وقال ظفرقندي إن نحو 700 مدني قتلوا في "الاعتداءات الوحشية التي شنها الكیان الصهیوني على المدن الإيرانية".

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن الوزير قوله خلال زيارته لمركز طبي في طهران، وتفقده لطفل عمره 5 أعوام أصيب في الحرب: "أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو".

وأوضح أن "من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بحروق بنسبة 50 بالمئة، وقد استشهد أفراد عائلته أيضا في هذه الاعتداءات".

وتابع قائلا إن "هذا العدوان هجوم وحشي وغير مبرر ضد المدنيين".

وقال عن آخر الإحصاءات عن ضحايا الحرب التي استمرت 12 يوما: "استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، من بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم".

وأضاف أن "الكیان الصهيوني استهدف 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ، كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني".