ويظهر الفيديو المتداول الذي انتشر بشكل واسع، الفريق الطبي وهو يرقص على أنغام أغنية شعبية أثناء إجراء عملية جراحية، بينما يوثق أحد الأشخاص المشهد من داخل غرفة العمليات، في تصرف اعتبره كثيرون انتهاكا لأخلاقيات المهنة واستهتارا بصحة وسلامة المرضى.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل عن صدمتهم من محتوى الفيديو، مؤكدين أن ما جرى يعد سلوكا غير مهني ويخالف الضوابط المعمول بها في المؤسسات الصحية.

ودعا عدد من المغاربة وزارة الصحة إلى فتح تحقيق والكشف عن هوية الطاقم الطبي الظاهر في الفيديو، وتحديد مكان المستشفى وتوقيت الواقعة، تمهيدا لاتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة بحق المتورطين.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تحول غرف العمليات إلى أماكن للترفيه، بدلا من أن تكون فضاءات مخصصة لإنقاذ الأرواح.

ولم تصدر الجهات المختصة، حتى الساعة أي توضيح رسمي بشأن تفاصيل ومعطيات حول الفيديو المنتشر.