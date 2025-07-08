وذكر المصدر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامها بخصوص القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة 2.

وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالسجن مدة 12 عاما في حق المتهمين الموقوفين والذين حضروا الجلسات القضائية عن بعد، على غرار محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، الحبيب اللوز وريان الحمزاوي، فيما قضي بالسجن مدة 14 عاما في حق راشد الغنوشي الذي رفض المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية باعتباره مقاطعا لمختلف الدوائر القضائية وقضاة التحقيق، وفق المصدر نفسه.

وفيما يتعلق بالمتهمين المحالين بحالة فرار فقد قضي في حقهم غيابيا بالسجن مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل على غرار نادية عكاشة ومعاذ الغنوشي وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة وغيرهم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد كان طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية وبالتالي ليس مشمولا بالأحكام الصادرة اليوم في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.