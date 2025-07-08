وقال الجيش: "قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي إرهابيا رئيسيا من حركة حماس في منطقة طرابلس في لبنان".

وفي هذا السياق، قالت موفدة "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاستهداف تم بصاروخين موجهين، مشيرة إلى وجود جرحى.

وأضافت أن الاستهدافين الأخيرين في منطقة خلدة ومنطقة طرابلس طالا عناصرا من فيلق القدس وحركة حماس وليس من حزب الله.

وتحدثت تقارير عن سقوط قتيل وجرح 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية بالقرب من طرابلس شمالي لبنان.