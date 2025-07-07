وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان ، في بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك: "نفّذت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم حملة أمنية واسعة ومحكمة في مدينة البوكمال ومحيطها، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 مطلوباً في قضايا متنوعة، شملت حيازة السلاح غير المشروع والاتجار به، وترويج المواد المخدّرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ قواته عملية ليلة الأحد أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا .

وأشار إلى أن ذلك جاء استنادا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عملية ليلية محددة وتعتقل خلالها عددا من العناصر الذين شكلوا تهديدا في المنطقة.