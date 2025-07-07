وزار باراك لبنان في 19 يونيو الماضي والتقى المسؤولين اللبنانيين وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في نوفمبر الماضي.

وناقش رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري المقترحات الأميركية ومن المقرر أن يتسلم باراك ردّ لبنان الرسمي على ورقة المقترحات الأميركية.