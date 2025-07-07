وأوضحت الوزارة أن 19 جنديا دخلوا إلى الكهف الواقع في شمال العراق بحثا عن رفات أحد الجنود الذين قُتلوا هناك في عام 2022، لكنهم تعرضوا لاستنشاق الغاز المتسرب.

وأضافت الوزارة أنه "أثناء عملية في كهف على ارتفاع 852 مترا، معروف أنه كان يستخدم سابقا كمستشفى تعرّض 19 من رجالنا لغاز الميثان".

وأوضحت الوزارة أنه تم إنقاذهم على الفور، لكن خمسة منهم لقوا حتفهم.

وتتواجد القوات التركية في شمال العراق ضمن عمليات موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل مقرا له.

ويُعد الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، المصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أحد أطول النزاعات المسلحة المستمرة حتى اليوم.

ومنذ عقود، تسعى الحركة القومية الكردية إلى إقامة دولة مستقلة في المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي تشمل أجزاء من تركيا وإيران والعراق وسوريا.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن حلّ نفسه في مايو الماضي، استجابة لدعوة من مؤسسه عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، بعد أكثر من أربعة عقود من العنف الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص.