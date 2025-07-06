أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة عملياته في جنوب سوريا، بهدف تدمير مواقع عسكرية تابع للنظام السوري السابق.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية".
وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بفيديو يوثق العملية: "خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة "يهلوم"، بتدمير عدة مواقع تابعة للنظام المخلوع في سوريا".
وتابع: "لقد شكلت هذه المواقع تهديدا مباشرا على مواقع الجيش في منطقة جبل الشيخ، كونها تشكل خط مواقع أمامي للعدو في قمة جبل الشيخ".
وكانت مصادر سورية قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن إسرائيل وسوريا تجريان محادثات مباشرة تركز على "ترتيبات أمنية محدودة" والانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في جنوب سوريا.
ويطالب الشرع بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي استولت عليها بعد سقوط بشار الأسد، ويعارض بشدة أي توسيع للمنطقة العازلة في جنوب سوريا، وفقا للمصادر.