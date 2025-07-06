وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بفيديو يوثق العملية: "خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة "يهلوم"، بتدمير عدة مواقع تابعة للنظام المخلوع في سوريا".

وتابع: "لقد شكلت هذه المواقع تهديدا مباشرا على مواقع الجيش في منطقة جبل الشيخ، كونها تشكل خط مواقع أمامي للعدو في قمة جبل الشيخ".