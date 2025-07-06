وفي كلمة له الاحد، قال قاسم: "مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "نحن جاهزون للمرحلة القادمة، شريطة أن توقف إسرائيل طيرانها وتعيد الأسرى وتتراجع".

وشدد: "نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ التي هي أساس قدرة دفاعنا".

وشدد أن على إسرائيل أن تطبق اتفاق المرحلة الأولى، و"تنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها".

وأكمل: "كيف تريدون منا أن لا نقف بهذه الصلابة والعدو يستمر في احتلاله وعدوانه وقتله؟ يجب أن تنفذ إسرائيل الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وتعيد الأسرى".

وأشار قاسم إلى أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار "آلاف المرات".

وكانت مراسلة سكاي نيوز عربية، قد أكدت أن "حزب الله" سلّم مساء الجمعة، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدا موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقالت مراسلة سكاي نيوز عربية، أن حزب الله وافق على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مع التشديد على أن أي بحث في تسليم السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، ووقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.