وقالت الوزارة في بيان "قتيل ومصابان في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بنت جبيل جنوبي البلاد".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات على لبنان، خصوصا في الجنوب توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تصريح رسمي يوضح هوية الشخص المستهدف في الغارة حتى الآن.