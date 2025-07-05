وجدد الرئيس السيسي خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن السيسي شدد على التزام مصر بمواصلة جهودها والتنسيق مع مختلف الأطراف الليبية والأطراف الدولية المعنية، انطلاقا من قناعة القاهرة بأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر.

وأكد الرئيس المصري أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من أداء دورها الكامل في ترسيخ الاستقرار على مستوى البلاد.

كما أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية والبناء هناك، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل.