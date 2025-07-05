وفي الرسالة التي نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اعتبر رئيس منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" اللواء المتقاعد ماتان فيلناي، أن "الجيش الإسرائيلي أنجز منذ فترة طويلة مهمته المزدوجة المتمثلة في تفكيك حكم حماس وتدمير قدراتها العسكرية بشكل أساسي".

وتابع: "لم تعد حماس تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، وكما تجلى هذا العام على جبهات متعددة، تمتلك إسرائيل قوة وقدرة هائلتين على تحييد أي تهديد قد ينشأ من غزة في المستقبل".

وفي تعبير عن معارضته لسياسة نتنياهو، كتب فيلناي أن مواصلة القتال "تعرّض حياة الرهائن للخطر، وستستمر في تكبد المزيد من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، وإطالة معاناة الفلسطينيين الأبرياء".

وتابع: "على نطاق أوسع، من المرجح أن يؤدي ذلك (استمرار الحرب) إلى فقدان الزخم في الاستفادة من الإنجازات العسكرية في غزة ولبنان، ومؤخرا في إيران، نحو تنفيذ رؤيتكم للتحول الاستراتيجي الإقليمي".

وأضاف فيلناي: "علاوة على ذلك، يجمع مئات اللواءات المتقاعدين من الرابطة على أن اتفاقا جزئيا ومتدرجا لإطلاق سراح الرهائن ووقفا محدودا لإطلاق النار، ينطويان على نفس المخاطر على حياة الرهائن المتبقين، وعلى جنود الجيش الإسرائيلي، وعلى الفلسطينيين الأبرياء، ومن المرجح أن يؤديا إلى تجدد القتال، كل ذلك مع تقليل احتمالات توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتشكيل تحالف إقليمي يشمل إسرائيل".

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب في البيت الأبيض، الإثنين، من أجل مناقشة حرب غزة والحملة العسكرية الإسرائيلية المدعومة أميركيا على إيران.

وتوازيا مع الزيارة، يعمل الوسطاء حاليا على صياغة اتفاق يوقف حرب غزة لمدة 60 يوما، تجرى خلالها مفاوضات أخرى لإنهائها بشكل تام.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".

وأشارت حماس إلى استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة.