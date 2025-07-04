وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحريق نشب في منطقة حراجية تقع بين ضاحية الشام الجديدة (المعروفة بمشروع دمر) وقصر الشعب، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وفي وقت لاحق، قال حسن الحسان، مدير مديرية الدفاع المدني السوري بدمشق، إن "الوضع يعتبر بحكم الصعب وامتداد الحريق يتسارع"، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد مصدر الحريق.

يُذكر أن محيط منطقة قصر الشعب شهد مساء الخميس، فعاليات احتفالية بمناسبة الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا، تخللها إطلاق كثيف للألعاب النارية وحضور جماهيري واسع في المكان ومناطق أخرى من البلاد.