وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف: "بحثنا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "نؤكد ضرورة العمل للتوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ونؤكد أن السلام هو الحل الاستراتيجي"، مؤكدا: "ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في الشرق الأوسط وغيره من المناطق".

وشدد على أن "التطورات المتسارعة تفرض تعزيز التعاون والحوار البناء".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الروسي: "ندعو لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن قضايا الحل النهائي".

وأكد: "ينبغي وقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

كما عبر عن أمله في "استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ومنع أي مواجهة في المستقبل".

وبشأن سوريا، قال لافروف: "نحن مع الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.. وندعم حلا شاملا للنزاع في سوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها".

كما تحدث عن حرب أوكرانيا بالقول: "لا حل سياسيا في أوكرانيا دون القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".