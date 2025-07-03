وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 150 هدفا في قطاع غزة، بما يشمل إرهابيين وأنفاق ومبان عسكرية وأسلحة ومواقع يستخدمها القناصة وبنية تحتية إرهابية".

وذكرت: "كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف في غزة، ومن بينها نفق عملياتي ومستودعات أسلحة".

وخلال السنوات الماضية، استخدمت إسرائيل تكتيكات "الردع من خلال الضربات الاستباقية"، مستهدفة بنى تحتية عسكرية، أنفاقًا، مواقع إطلاق، ومنازل قادة ميدانيين.

وفي المقابل، تتبنى الفصائل الفلسطينية سياسة "الرد بالمثل"، ما يؤدي إلى دوامة عنف موسمية تتجدد لأسباب تتعلق بالأوضاع الميدانية، أو تغيّرات سياسية داخل إسرائيل أو غزة.

الغارات الأخيرة تأتي في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة على مناطق إسرائيلية، وهو ما تعتبره تل أبيب "خطًا أحمر"، وذريعة لتوسيع نطاق الرد.