وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تحمل اسم الأسد ينهض".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "تهدف المناورة إلى تحقيق الهدفين - إعادة الرهائن وضمان عدم تواجد حماس هنا، ولن نتراجع عن هذا الهدف".

وأضاف: "إعادة الرهائن والانتصار - هذه مهمتنا، ولا مجال للتخلي عنها، ولا مجال للتنازل عنها، ونحن نتفهم الثمن الذي دفعناه وأرى المواد طوال الوقت، وربما ترون أن حماس لم تتغير، فهي تسعى باستمرار للعودة إلى ما كانت عليه".

كما أشار إلى أن "حماس خططت لمساعدة إيران على تحقيق خطتها لتدمير إسرائيل حتى في الحملة الأخيرة.. الهجوم بالصواريخ وغزو من سوريا ولبنان والأردن وغزة، ومن أي مكان آخر لشن هجوم على إسرائيل".

وتعرض الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية لسلسلة من الحوادث في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قتل فيها قائد دبابة وأصيب 8 جنود 3 منهم في حالة خطيرة.

يأتي ذلك وسط جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث كشفت حركة حماس، الأربعاء، عن إجراء مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء بشأن اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.