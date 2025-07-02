وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: "تابع خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة والمعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، تداعيات الحادث الذي تعرضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12" وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس".

وأضافت أنه "فور تلقي البلاغ، انتقل كل من المهندس كريم بدوي، ومحمد جبران إلى موقع الحادث، كما تم التحرك الفوري بتوجيه 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جواً، و18 مصاباً آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام".

وأشارت إلى أنه "يجري حالياً متابعة الموقف في موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر، وجميع المستشفيات، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، ومراقبة أي مستجدات على مدار الساعة، وسيتم تحديث البيانات أولاً بأول وفقاً لتطورات الموقف".

وأشارت إلى استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة.