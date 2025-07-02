وقال حنفي إنه جرى إنقاذ 22 شخصا، وانتشال جثامين 4 متوفين، فيما تكثف فرق الإنقاذ من عملية البحث عن 4 آخرين مفقودين.

وجرى نقل بعض المصابين جوا بشكل عاجل، إلى مطار الجونة، لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم في مستشفى الجونة بمدينة الغردقة.

وكشف محافظ البحر الأحمر أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغا، يتضمن استغاثة من بارج بحري عبارة عن قاطرة لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت برأس غارب، فجرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة، التي بادرت بتوجيه قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر ما ساهم في إنقاذ أغلبية من كانوا على متن البارج.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها دفعت بـ27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جوا، و18 مصابا آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قالت وزارة البترول المصرية، إنها تلقت بلاغا من شركة "أوسوكو" لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب حفار بترول في خليج السويس.

وفي منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت وزارة البترول المصرية: "تلقينا منذ قليل بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري Adam Marine 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".

وأوضح المنشور أنه: "في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث".

واختتم المنشور بالقول: "تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول".