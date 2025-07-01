وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت في وقت سابق، إن الجانبين يعملان على تحديد موعد للزيارة.

وأضافت: "أعلم أنه (نتنياهو) أعرب عن اهتمامه بالحضور إلى واشنطن والاجتماع مع الرئيس".

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لنتنياهو مع ترامب في واشنطن، منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي.

وأوضحت ليفيت أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيسبقه إلى واشنطن هذا الأسبوع "للاجتماع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض".

وكان ترامب قال الجمعة إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة "قريب"، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ "في الأسبوع المقبل".

وأكدت ليفيت الإثنين أن ترامب جعل من "إنهاء هذه الحرب الوحشية في غزة أولوية".